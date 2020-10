La Ville avance une idée originale pour que les élèves ne se baladent plus sans masque.

Il y a quelques semaines, la Ville de Wavre postait sur sa page Facebook un message à l’attention des élèves de l’entité. Elle les invitait à porter le masque sur leur temps de midi ou durant leurs heures de fourches ainsi qu’à s’asseoir lorsqu’ils mangent leur sandwich, plutôt que de se balader en mangeant.

Sous la publication, certains internautes ont pointé le manque de bancs publics au centre-ville. Ecolo, dans l’opposition, est revenu sur ces réflexions au conseil communal mardi soir et a demandé au collège s’il avait l’intention de multiplier les endroits où se poser, tant pour les jeunes que pour les plus âgés.

“Il n’y a pas à ce jour de plan pour installer de bancs sur le territoire, a concédé la bourgmestre Françoise Pigeolet. Tout cela est fonction des études de rénovation de l’espace public. Dans la rue René Jurdant, il est prévu de placer trois bancs, et quinze autres à la Belle Voie. D’autres projets d’envergure sont à l’étude, dont l’embellissement du centre-ville mais il n’y a pas encore de plan déterminé. Le parc Marial doit également être réaménagé.”

Mais la réflexion du collège wavrien ne s’est pas arrêtée là. La Ville envisage en effet d’encourager les écoles à solliciter le prêt de tonnelles pour pouvoir permettre aux élèves de s’asseoir durant le temps de midi. “Je sais que la Province et la Fédération Wallonie-Bruxelles en disposent, la Ville leur assurerait le transport. Les écoles disposent suffisamment de bancs et de tables pour garnir les tonnelles. Les élèves auront ainsi l’occasion de manger leur sandwich assis et en toute sécurité.”