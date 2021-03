La médecin chargée de recruter le personnel soignant pour le centre de vaccination de Wavre déplore le manque d'anticipation.

Cathy De Buck ne décolère pas. Médecin généraliste à Limal et présidente de l’association des médecins généralistes de Wavre, elle a été chargée par l’AViQ (l’Agence wallonne pour une vie de qualité) de recruter le personnel nécessaire pour le centre de vaccination à La Sucrerie de Wavre. Elle déplore n’avoir été prévenue que deux semaines avant l’ouverture et d’être seule à devoir piloter cette lourde tâche.

Comme le reste des centres de vaccination du Brabant wallon, le centre de proximité de Wavre sera normalement opérationnel dès ce vendredi. Des répétitions générales sont d’ailleurs prévues dans chacun des cinq centres de la province et l’AViQ souhaite que la vaccination du grand public, avec les 65 ans et plus, puisse débuter dès lundi prochain. Pour ce faire, il faut évidemment du personnel soignant et l’agence wallonne s’est donc tournée vers les président(e)s de cercles de médecins généralistes pour recruter les effectifs nécessaires. Mais la tâche est ardue, comme nous l’évoquions déjà dans ces colonnes ce mardi avec l’exemple de Court-Saint-Étienne.