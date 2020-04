Pique-nique, rendez-vous amoureux et cannabis en plein confinement à Waterloo! © Geerts Brabant J.Br.

La zone de police a encore eu pas mal de travail ces derniers jours face à ceux qui ne respectent pas les règles de confinement!



Décidément, certains ne comprendront jamais ce que le mot "confinement" signifie. Ces derniers jours, les forces de police de la cité du Lion ont une nouvelle fois été mises à contribution. Vendredi soir, ce sont trois jeunes (deux Waterlootois et un Brainois) qui ont été surpris vers 21 heures en train de fumer un joint de cannabis près de l'église du Chenois. Résultat: deux procès-verbaux à la clé.



Un peu plus tôt dans cette journée de vendredi, vers 16 heures, ce sont deux autres Waterlootois âgés de 21 ans qui ont été surpris après s'être donné rendez-vous au domaine d'Argenteuil pour un petit pique-nique, avec un PV comme résultat.



Enfin, toujours vendredi en fin d'après-midi, vers 17 heures, la police est tombée nez à nez avec un Waterlootois de 21 ans qui se trouvait avec une jeune femme de 24 ans, originaire de Linkebeek, alors qu'ils se trouvaient dans un recoin de la chaussée de Tervuren. L'homme a prétendu bien connaître cette jeune femme sauf qu'il ignorait l'adresse de celle qu'il prétendait être sa dulcinée. La police en a conclu qu'il ne s'agissait pas de liens durables et un nouveau procès-verbal a été dressé par les forces de l'ordre. "On n'est pas sympa mais on est intraitable", conclut le commissaire divisionnaire Vandewalle.