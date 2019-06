Actuellement, l’inquiétude est grandissante aux alentours des écoles de Maransart et de Couture-Saint-Germain, dans l’entité de Lasne. Et pour cause : depuis quelques jours, plusieurs tentatives d’enlèvement auraient visiblement été perpétrées auprès d’élèves des deux établissements scolaires.

C’est en tout cas le signal d’alarme qui vient d’être lancé par la direction des deux écoles sur les réseaux sociaux envers les parents des écoles. "Nous souhaitons vous inciter à la prudence suite à des tentatives d’enlèvement à Maransart hier (NdlR : lire mardi) et la semaine dernière, explique la direction de l’école. Une enquête est en cours auprès de la police." Si, pour le moment, il ne s’agit, fort heureusement, que de tentatives d’enlèvement, la prudence est de rigueur et une description assez détaillée du véhicule a été délivrée afin d’attirer l’attention de tout le monde. "Le véhicule suspect serait une camionnette blanche d’un modèle similaire à celui de la photo avec deux hommes aux cheveux bruns d’une trentaine d’années à bord."

La consigne est claire : place à la vigilance et si vous êtes témoin de quelque chose ou si vous apercevez ce véhicule aux abords des établissements scolaires, il faut faire appel aux services de police le plus rapidement possible. En attendant, soyez vigilants et gardez l’œil ouvert.