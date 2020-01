Le loyer moyen pour une maison est de 1 031 euros par mois et de 719 euros pour un appartement.

En ce début d’année, André Antoine émet un souhait : "Que 2020 soit l’année du logement." Et on peut dire que le défi est de taille tant les paramètres à prendre en compte sont importants. Le premier, c’est l’évolution, à la hausse, de la population. "Entre 2000 et 2019, le Brabant wallon a connu une augmentation de 15,3 % de sa population pour atteindre 403 420 habitants, note André Antoine. Selon l’IWEPS, le BW comptera plus de 430 080 habitants en 2030 et il faudra donc créer environ 10 664 logements d’ici onze ans, soit 1 000 logements par an !"

Un constat qui mène à une autre problématique : l’accès au logement. Et là, on peut dire que ce n’est pas facile de trouver chaussure à son pied au sein de la Jeune Province à moins de disposer d’importants moyens financiers. "Selon l’IWEPS, le loyer mensuel moyen versé par les ménages locataires wallons est de 504 euros", continue André Antoine. Que peut-on avoir en Brabant wallon avec cette somme ? Pas grand-chose, voire rien. En effet, si l’on s’attarde aux chiffres moyens au sein des 27 communes brabançonnes wallonnes, on remarque que louer une maison coûte en moyenne 1 031 euros ! Les trois communes les plus chères en moyenne sont, sans surprise, Waterloo (1 813 euros), Lasne (1 534 euros) et Grez-Doiceau (1 440 euros). À l’opposé, Rebecq (765 euros), Orp-Jauche (798 euros) et Tubize (824 euros) sont les "moins" chères de la Province.

Et les appartements ? La situation est identique avec une moyenne brabançonne wallonne de 719 euros. Au top : La Hulpe (1 043 euros), Waterloo (885 euros) et Lasne (864 euros). Ramillies (551 euros), Beauvechain (619 euros) et Orp-Jauche (622 euros) sont les moins chères. "On se rend vite compte qu’en Brabant wallon, pour pouvoir louer un bien, il faut absolument disposer de deux revenus. C’est très compliqué pour les personnes seules ou les familles nombreuses", déplore André Antoine.