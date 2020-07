La commune de Forest va bénéficier d’une subvention de 432 115 € octroyée par la Région bruxelloise pour l’organisation et l’exécution de petits travaux dont l’objectif est de renforcer la sécurité routière autour des écoles.

Sécurité pour les enfants

Le projet vise la sécurisation du parcours des enfants et des piétons, sur les trottoirs et lors des traversées de la route, autour de 28 écoles sur les voiries communales. Il prévoit l’installation de barrières croix de Saint-André, la création d’avancées de trottoirs, l’agrandissement d’oreilles de trottoirs et de plateaux ralentisseurs, la pose de dalles podotactiles et de potelets, arceaux vélos.

Printemps 2021

Le marquage au sol sera renforcé et le projet prévoit le remplacement de la végétation qui obstrue la visibilité réciproque. Les aménagements de ces différents projets devraient débuter au printemps 2021.A.F.