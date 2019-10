Quatre personnes se sont retrouvées coincées, samedi après-midi, dans une attraction à Walibi, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. L'évacuation des visiteurs est en cours dans la zone concernée, indique une porte-parole du parc.

Les pompiers brabançons et les membres de leur groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) ont été appelés à intervenir, samedi peu après 16h00, sur le site du parc d'attraction wavrien Walibi. Quatre personnes se trouvaient alors bloquées, depuis plus d'une heure, dans la Dalton Terror, à une trentaine de mètres du sol. Aucune ne semble blessée et les opérations de sauvetage sont en cours, précisait en fin d'après-midi un porte-parole de la zone de secours à l'agence Belga.

Une porte-parole de la société Walibi Belgium évoque quant à elle un incident technique au niveau de l'attraction incriminée, précisant qu'une évacuation des visiteurs est en cours dans la zone concernée.