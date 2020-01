La province de Brabant wallon, qui organise depuis 2001 une opération de labellisation "Villes et villages fleuris" pour encourager les communes à améliorer la qualité de leurs espaces verts, a remis mercredi ses labels pour 2019. Sur les 27 communes que compte la province, 21 ont participé et ont reçu la visite d'un jury de spécialistes en juin et juillet derniers. Quatre villes décrochent la plus haute distinction, c'est-à-dire le label "Quatre fleurs". Il s'agit de Nivelles, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Jodoigne, qui accède pour la première fois à cette catégorie suprême. En ce qui concerne Jodoigne, les jurés ont notamment pointé la gestion des espaces verts et les techniques mises en œuvre pour respecter le principe "zéro phyto", les activités à destination des citoyens ainsi que la végétalisation du cimetière principal, dont la superficie est de deux hectares. Pour le jury comprenant des spécialistes extérieurs au Brabant wallon, la végétalisation de ce cimetière est un modèle de réussite qui pourrait servir de référence aux autres communes wallonnes.

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, le label "Quatre fleurs" récompense aussi la gestion différenciée des espaces verts, dans le respect des ressources naturelles et de la biodiversité. Les actions de sensibilisation de la population sont également saluées, tout comme le souci de recyclage des déchets.

Les deux autres villes mises à l'honneur via ce label supérieur, Wavre et Nivelles, ont aussi participé en 2019 à des concours floraux internationaux. Nivelles avait tenté sa chance dans un concours mondial organisé par un organisme canadien et avait gagné sa catégorie (les collectivités de taille moyenne) avec une mention spéciale pour le parc de la Dodaine. Wavre avait gagné une médaille d'argent lors du Concours européen Entente Florale, avec des félicitations du jury pour le travail de nettoyage de la Dyle assuré par l'ASBL Aer Aqua Terra.