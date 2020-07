Le nouveau plan Infrastructures de la Région wallonne va changer la mobilité à Nivelles.

En 2003 déjà, le plan communal de mobilité adopté à Nivelles indiquait qu’il fallait améliorer les giratoires du R24, le contournement routier de la cité des Aclots. Certains travaux ont été réalisés depuis mais, en dehors de celui du Shopping, un seul rond-point, celui qui sert d’accès principal au zoning Sud, a été porté à deux bandes.

Ce qui fait qu’aux heures de pointe du matin et du soir les files sont très longues et le contournement, conçu pour que les usagers ne rentrent pas en ville, est en réalité évité par tous ceux qui connaissent les lieux. Ils préfèrent passer par les boulevards en ville, voire par certaines voiries agricoles. Ce qui, on le devine, cause d’autres problèmes…

"Excellente nouvelle"

Le plan Infrastructures que vient d’adopter la Région wallonne va changer la donne. Un montant de 6 millions d’euros est prévu pour la construction de trémies sur deux ronds-points actuellement à une bande : celui situé en face de la caserne des pompiers et du commissariat central, et celui du chemin de Fontaine-l’Évêque.

Il y a quelques années déjà que l’idée, comme d’autres aménagements possibles, est dans l’air mais elle était jugée trop coûteuse. En effet, il s’agit de faire passer le ring sous les deux ronds-points actuels, pour supprimer le croisement avec les voiries secondaires.

"C’est une excellente nouvelle, réagit le bourgmestre aclot, Pierre Huart. Pour la mobilité sur le ring mais aussi en ville, puisque cela va réduire la circulation sur les boulevards. Ce sera bénéfique aussi pour les entreprises du zoning sud."