Au lendemain de la présentation des nouvelles mesures sanitaires prescrites par le Comité de concertation, les responsables du Mémorial Waterloo 1815 ont décidé de rouvrir au public l'ensemble muséal situé sur le site du champ de bataille, comprenant le musée inauguré en 2015, la butte du Lion, le panorama et la ferme d'Hougoumont.

"Le temps de nous organiser et de disposer des détails organisationnels que doivent encore nous communiquer les autorités fédérales, la réouverture sera effective prochain vendredi, voire samedi", explique Catherine Coste, la directrice du site. Durant la quinzaine précédant les vacances de Noël, l'accès au public sera limité aux mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Lors des congés scolaires de la saison hivernale (Noël et carnaval), l'ouverture deviendra quotidienne. Cette reprise d'activité est jugée essentielle par les responsables du site qui accueille annuellement plus de 160.000 visiteurs.

"Nous estimons déjà globalement à 60% la perte de recettes occasionnée cette année par la pandémie, notamment en raison de l'absence des touristes étrangers qui constituent une grosse majorité de notre clientèle", conclut Catherine Coste.