La première pierre du quartier des Confluents sera symboliquement posée jeudi.

La réhabilitation du site des anciennes Forges de Clabecq, voilà bien un dossier qui est dans les cartons depuis de nombreuses années. Et si certains se posaient la question de savoir si les choses avançaient, car en surface, rien n’est visible, qu’ils se rassurent, ils vont bientôt voir du concret sortir de terre. "Beaucoup de personnes me disent que ça fait deux ans qu’on leur a présenté les plans, qu’il y a eu une enquête publique mais qu’on ne voit toujours rien", avoue Michel Januth, le bourgmestre de Tubize.

Un réel enthousiasme

Mais cette fois, c’est la bonne. Jeudi prochain, le 5 mars, la pose symbolique de la première pierre du quartier des Confluents sera effectuée en présence de nombreuses personnalités politiques, conscientes de l’importance de ce projet pour Tubize mais également pour l’ensemble du Brabant wallon. "Tout le monde est impatient de voir les premières réalisations se concrétiser et les travaux commencer. Il existe un vrai enthousiasme autour de ce projet."

Des travaux bientôt lancés

Mais si la première pierre sera symboliquement posée ce jeudi 5 mars, avant de voir les premiers coups de pelleteuses, il faudra encore un peu patienter. "Il y aura d’abord des travaux pour la pose des impétrants, qui ne sont pas toujours visibles pour les habitants, continue Michel Januth. Je pense qu’avant de voir des grues envahir le site, il faudra encore attendre quelques mois. Je dirais aux alentours de la fin de l’année."

Un projet intégré

Quoi qu’il en soit, ce projet qui va complètement transformer le visage de Tubize et de ses environs est désormais complètement lancé et cela va se voir physiquement. "C’est une nouvelle aventure et nous avons hâte de voir les plans et les maquettes qui ont été présentés sortir de terre. C’est un changement important pour l’image de Tubize qui se prépare avec, on l’espère, une intégration complète avec la Ville", conclut Michel Januth.

Une fois que les travaux auront débuté, ils sont prévus pour une durée de 30 à 36 mois. Donc si les Tubiziens n’avaient rien vu en surface jusqu’à présent, ils devraient être servis pour les années à venir !