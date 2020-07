En décembre 2018, un couple de Wavriens a vécu une mésaventure en promenant son chien dans la rue. L’animal a fait ses besoins sur la voirie et sa maîtresse, consciencieuse, a pris le temps d’emporter la déjection dans un petit sachet prévu pour cela. Un acte de civisme ordinaire mais apparemment, cela a fortement indisposé un automobiliste qui circulait dans cette rue étroite, et qui a été forcé de ralentir et d’attendre.

Un comportement traumatisant

Il s’est montré agressif, vociférant au volant. Le compagnon de la piétonne s’est approché pour lui expliquer ce qui se passait mais apparemment, ce n’était pas une bonne idée. Pour toute réponse, Frédéric H. a ouvert la vitre de sa voiture et saisit une arme de poing qui se trouvait entre ses jambes. Il l’a levée et pointée en direction de l’homme, qui a eu très peur.

C’est la femme de l’automobiliste, qui était à côté de lui dans le véhicule, qui est parvenue à calmer son compagnon en posant la main sur le pistolet pour qu’il l’abaisse. La voiture a ensuite quitté les lieux, laissant le couple de victimes en état de choc.

La dame n’a pas vu l’arme mais sachant que son compagnon avait été menacé en pleine rue, elle n’a plus osé sortir durant plusieurs semaines. Et les premiers jours, elle n’a pas même osé se rendre à son travail.

Plusieurs condamnations

Frédéric H. a été intercepté par la police alors que l’arme, qui était en réalité un pistolet à air comprimé, se trouvait toujours dans sa voiture. Il a expliqué qu’effectivement, ces gens qui étaient au milieu de la route l’avaient énervé. Et quand le piéton est venu vers lui, il s’est senti agressé et a donc eu le mauvais réflexe de le menacer avec le pistolet.

Devant le tribunal, l’intéressé a comparu détenu : il multiplie les condamnations depuis vingt ans, notamment pour des faits de violence, et a déjà purgé environ neuf années. Ce qui a fait dire au ministère public que manifestement, l’homme ne comprenait pas les messages envoyés par la justice… La justice vient de trancher : dix-huit mois de prison lui sont infligés.