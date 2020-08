Cela bouge pas mal ces derniers temps autour du rond-point Paul Hanin. Après le projet du nouveau McDonald’s, c’est au tour du Colruyt de s’intéresser au site. Et plus particulièrement à l’ancien site Genné pour lequel une demande de permis intégré a été demandée.

Colruyt imagine raser l’entièreté du site (cinq logements, les anciens bâtiments Genné et une surface verte) pour y développer un projet mixte mêlant une surface commerciale moyenne, dix nouveaux logements et un parking en partie souterrain de 145 places développé sur deux étages. La surface commerciale occupant le niveau +1 de la structure imaginée, les logements la façade du bâtiment et l’étage supérieur au magasin.

Ce qui permettrait à Colruyt - à l’étroit dans son enseigne rixensartoise actuelle - de passer d’un magasin de 1 200 m2 environ à une structure de plus de 1 810 m2.

Création d’emplois

Le tout en "évitant un chancre" et en créant dix-neuf nouveaux emplois, comme le renseigne Colruyt dans le dossier remis à la commune.

Car aux emplois supplémentaires requis pour ce nouveau magasin, se rajouteraient les onze nouveaux emplois nécessaires au fonctionnement d’un Bio-Planet, imaginé en lieu et place de l’actuel Colruyt.

Du côté de la commune - qui n’a pas le droit de prendre position sur le projet pour le moment, rappelons-le - on précise "qu’une réunion d’information préalable (RIP) avait déjà été organisée il y a deux ans pour ce projet. Et qu’au niveau mobilité, on réfléchit actuellement à une vision commune pour les alentours du rond-point Paul Hanin, précise Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. Une vision à laquelle les entreprises devraient se conformer."Gérald Vanbellingen