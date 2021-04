Avec les restrictions gouvernementales actuelles, nombre de familles se retrouvent bien démunies... Comment occuper les enfants et vivre des expériences familiales enrichissantes pendant les congés scolaires ? La Maison du Tourisme du Brabant wallon propose une foultitude d’activités pour s’aérer, s’amuser, et faire un pied-de-nez à la morosité ambiante !

Les voyages non-essentiels étant interdits et les lieux de divertissement fermés, de nombreux ménages ignorent comment occuper leurs enfants durant les vacances de printemps. « Pour cette raison, plusieurs activités ludiques sont mises en place pour amuser les familles durant cette période particulière, explique Coline Senterre, responsable de la communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon. De plus, tous les musées et parcs sont ouverts. »

Le Musée L à Louvain-la-Neuve, par exemple, organisera une journée familles « archi-amusant » les mercredis 7 et 14 avril. Destinée aux enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents, au sein d’une même bulle familiale, cette activité permettra d’en savoir plus sur l’histoire et l’architecture du musée grâce aux activités d'observation et de création proposées. Les enfants pourront même devenir les architectes de leur propre ville imaginaire ! – Sur réservation.

Entre histoire, jeux et nature

Jusqu’à la fin des vacances de Pâques, de nombreuses animations sont prévues au Château d’Hélécine. Dans ce grand parc d’une vingtaine d’hectares accessible toute l’année, vous y découvrirez des daims, cygnes, paons, canards et même un émeu ! Les enfants jusqu’à 13 ans profiteront aussi des plaines de jeux. Les plus jeunes pourront, quant à eux, monter sur des mini tracteurs et tout le monde pourra jouer au mini-golf.

Pendant les vacances, place aussi à un carrousel, une pêche aux canards, des tables de ping-pong et des châteaux gonflables. Le MiaBw (Musée d'interprétation archéologique du Brabant wallon) situé à droite du château proposera, quant à lui, des activités familiales sur réservation pour se plonger dans la Préhistoire. Il sera notamment possible de toucher de vrais ossements, de renifler des épices de la Préhistoire, de se vêtir comme l'Homme de Cro-Magnon, etc.

Chasse aux trésors et expo photos

L’Abbaye de Villers-la-Ville ne sera pas en reste : ouverte tous les jours de 10h à 18h, elle proposera un jeu du cloître le dimanche 18 avril. Au menu : 15 défis pour trouver le trésor des moines. Ce jeu d’observation et de réflexion pour décoder le message s’adresse aux plus de 6 ans. Il s’effectue exclusivement avec sa bulle familiale, et sur réservation. Sa durée est d’environ 1h30. L’abbaye accueillera, par ailleurs, une nouvelle expo photo « Émerveillement » de l’auteur et moine bouddhiste Matthieu Ricard, jusqu’au 13 juin. 32 photos grand format seront affichées dans toute l’abbaye. Un même lieu ravira donc autant les petits que les grands, tous en quête d’enchantement…

Sport et aventure

L’Aventure Parc à Wavre sera lui aussi ouvert pendant les vacances et les week-ends. Au programme : 24 parcours évolutifs, pour petits et grands, et trois parcours tyroliennes dont la Fly-Line. Le principe ? Vous grimpez aux arbres et vous vous lancez d’arbre en arbre en toute sécurité grâce à la ligne de sécurité qui ne se détache jamais. Vous pourrez pédaler, surfer, faire du skate ou de la luge à quelques dizaines de mètres de haut. Le parc est accessible dès 4 ans avec des jeux adaptés aux plus jeunes. Les tyroliennes entre les arbres offrent, quant à elles, des sensations vertigineuses. Pensez à réserver.

© La Maison du Tourisme du Brabant wallon

Des escapades thématiques

La Maison du Tourisme propose également des escapades brabançonnes aussi passionnantes qu’instructives. On y retrouve notamment le parcours « Sur les traces de Napoléon », durant trois jours, sur une distance de 82 km. Cette escapade vous mènera du Musée du Mémorial au Panorama, en passant par la Butte du Lion et la ferme d’Hougoumont, le musée Wellington, la Ferme de Mont-Saint-Jean...

Le parcours « Sur les traces des moines et chevaliers », de son côté, vous fera remonter le temps jusqu’au Moyen-Âge. De Villers-la-Ville à Braine-le-Château, en passant par Nivelles, enfourchez votre vélo (ou prenez votre voiture) pour 72 km de découvertes, de détente, mais aussi de gourmandise... Une troisième escapade, « Douceur de vivre... » vous fera passer par l’hôtel de ville de Jodoigne (dans le magnifique château Pastur), l’église saint-Médard, le château d’Hélécine, la brasserie de Jandrain-Jandrenouille, les monuments commémoratifs de Ramillies, le domaine de Mellemont (le plus grand vignoble brabançon), la carrière d’Opprebais, la base aérienne de Beauvechain... Sans oublier Mélin, le plus beau village de Wallonie...

Une nuitée gratuite !

La Maison du Tourisme a lancé une action pour relancer le tourisme de séjour en Brabant wallon : à l'achat d'une nuitée, une deuxième est offerte. Concrètement, vous achetez un chèque-cadeau d’une valeur de 75 € ou de 100 € pour un séjour dans l’un des hébergements participant à l’action et vous recevrez le double du prix. Cette action est valable jusqu’à la fin de l’année. Profitez-en ! Pour en savoir plus : www.destinationbw.be/emotion

Infos : www.destinationbw.be