Ce mardi, la société Renewi, en charge de l’exploitation de la sablière de Mont-Saint-Guibert, était en fête : le permis unique pour l’exploitation d’une nouvelle sablière vient de lui être délivré. Après dix-huit ans d’attente, les exploitants pourront enfin utiliser ce terrain de façon légale. L’extraction avait déjà commencé avec l’accord tacite de la Région. "Je ne pouvais plus attendre de recevoir ce permis qui n’arrivait pas, explique Vincent Peetroons, responsable du site. J’allais devoir mettre des gens au chômage, voire arrêter l’exploitation car nous n’avions plus de sable. Il en allait de ma responsabilité auprès de nos clients et de nos actionnaires."

Une longue attente

Ce permis, la société Renewi (à l’époque Shanks) l’a déposé en 2002 pour une zone agricole de 47 hectares qui jouxte la sablière, le long de la N4, en direction de Corbais. Le délai de cette remise ne s’explique pas, selon le responsable, bien qu’il soit conscient de la lourdeur du système : "C’est incompréhensible, poursuit Vincent Peetroons. Le dossier est clean, nous n’avons jamais reçu aucune plainte de riverains ou autre, car le site est assez isolé et nos camions n’empruntent pas les routes de petits villages."

Essayant de toucher le ministre André Antoine, chargé du dossier à l’époque, Renewi s’était associé à la sablière de Chaumont-Gistoux pour réaliser une étude socio-économique il y a quelques années. L’étude montre que 3 500 emplois dépendent directement ou indirectement du site : "Nous avons cru qu’avec un document pareil, nous allions réussir à sensibiliser le ministre, et que les choses allaient bouger plus vite, mais ça n’a pas été le cas", déplore Vincent Peetroons.

En temps et en heure

Aujourd’hui, le dossier est clos puisque le permis leur a été délivré sans aucune restriction. Finalement, Vincent Peetroons est reconnaissant envers la région car celle-ci a octroyé le permis en temps et en heure : "La date a été repoussée de fin juin à fin juillet à cause du Covid, et on peut voir aujourd’hui qu’ils ont respecté leurs engagements."

Heureux, Vincent Peetroons remercie son personnel d’être resté dans l’entreprise malgré la menace qui planait : "Vous n’imaginez pas à quel point je suis content. On est repartis pour vingt-huit ans, c’est rassurant pour tout le monde. Je peux regarder mon personnel dans les yeux car je leur assure un avenir."

La sablière de Mont-Saint-Guibert est aujourd’hui la plus grande sablière de Belgique, avec une production d’environ 550 000 tonnes de sable par an.Camille Oger