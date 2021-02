Lundi soir, peu après 20h00, les pompiers de la zone de Nivelles et de Wavre ont été appelés pour intervenir dans une exploitation agricole située à Vieux-Sart, dans l'entité de Chaumont-Gistoux.Le feu s'est déclaré dans des bâtiments abritant des animaux, notamment des bovins et des ovins, dans la rue de Mèves, à Vieux-Sart. Les causes du feu n'ont pas encore pu être identifiées à cette heure.Plusieurs centaines d'animaux auraient péri dans l'incendie: au moins 50 vaches et quelques 200 moutons, selon le bourgmestre chaumontois Luc Decorte.

Plan communal d'urgence déclenché

Durant la nuit, le plan communal d'urgence a été déclenché, notamment pour prévenir des fumées toxiques susceptibles de se dégager de l'exploitation agricole. La commune a dès lors conseillé aux riverains de garder portes et fenêtres closes, et de rester confinés un maximum.

"Les fumées pouvant être nocives, nous demandons aux riverains de fermer portes et fenêtres", ont confirmé les autorités locales sur les réseaux sociaux. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.