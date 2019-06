Le conducteur est un Waterlootois âgé de 55 ans.



Une vaste opération de contrôle de vitesse a été organisée dans la région et notamment sur la chaussée Bara. Et on peut dire que les policiers sont tombés sur un champion.

En effet, un conducteur a été intercepté, au volant d'une Porsche, alors qu'il roulait à 95km/h au lieu des 50 autorisés! On notera que d'autres automobilistes ont également été interceptés lors de ce contrôle mais pour des vitesses moins importantes.