Bruxelles solidaire avec la Wallonie

Le gouvernement bruxellois initialement réuni pour l'examen d'un ordre du jour de 175 points en vue de la période de vacances a chargé chacun des cabinets ministériels d'examiner à leur niveau les différentes formes que pourra prendre la solidarité avec la Région sud du pays, a indiqué le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, jeudi en début d'après-midi.

Les ministres bruxellois ont par ailleurs décidé de ne faire aucune communication jeudi, au sujet des décisions liées à leur ordre du jour chargé.

De son côté, le collège de Ville Bruxelles a décidé de proposer la mobilisation de ses équipes techniques et de terrain (police, voirie, propreté, matériel communal,…) pour venir en aide aux communes sinistrées.

Le PS bruxellois a demandé, plus largement, à l’ensemble des forces vives bruxelloises de se mobiliser pour apporter tout soutien à la Wallonie et aux zones du Limbourg qui sont touchées..

"Le PS bruxellois apporte son soutien aux victimes de ces inondations et veut manifester avec force tout son encouragement à celles et ceux qui luttent contre cette catastrophe. Il en appelle à une mobilisation et à une solidarité nationales", a affirmé jeudi le président de la fédération bruxelloise du PS Ahmed Laaouej.