Deux pompiers ambulanciers blessés dans un accident de la circulation lundi à Schaerbeek

Une ambulance du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles a été impliquée dans un accident de la circulation à Schaerbeek, lundi vers 16h10.

Deux pompiers ambulanciers ont été blessés et transférés à l'hôpital. "Notre ambulance sortait du poste Brien à Scharbeek pour effectuer une mission urgente à Evere", a expliqué mardi Walter Derieuw, porte-parole du Siamu de Bruxelles. "Le véhicule circulait comme véhicule prioritaire, avec feux bleus et sirène, en franchissant le feu rouge, à vitesse modérée, au carrefour entre le boulevard Lambermont et la chaussée de Haecht, le véhicule a été heurté violemment dans le flanc gauche par une camionnette", a-t-il dit.

"Nos deux pompiers ambulanciers ont été blessés et transférés à l'hôpital. Heureusement, ils ont pu le quitter en soirée. Ils sont en incapacité de travail. Le conducteur de l'autre véhicule a été blessé légèrement, mais n'a pas souhaité être évacué", a précisé Walter Derieuw.

"Je tiens à rappeler qu'il y a eu d'importantes modifications au Code de La Route le 1er octobre 2020, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires. L'article 37.4 stipule que lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge à vitesse modérée et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers", a ajouté le porte-parole.

Les circonstances de l'accident ont fait l'objet des constatations d'usage par la zone de police Bruxelles-Nord. Quant au blessé pour lequel l'ambulance accidentée était envoyée à Evere, il a été pris en charge par un autre vecteur de secours.