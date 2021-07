Démolition du viaduc Hermann-Debroux : le Gouvernement bruxellois approuve le PAD "Delta Herrmann-Debroux" en deuxième lecture

Selon le Ministre- Président Rudi Vervoort, "ce PAD (ndlr: Plan d’Aménagement Directeur) acte l’ambition du gouvernement bruxellois de mettre à terre ce vestige de l’urbanisme des années 70 qu’est le viaduc Herrmann-Debroux, pour projeter une entrée de ville digne de ce nom. Nous avons enclenché ce travail avec la E40 et le viaduc Reyers". "Nous continuons sur notre lancée pour offrir aux habitants des quartiers plus apaisés, construire de nouveaux logements, aménager davantage d’espaces verts, et enfin ouvrir la voie à la mobilité de demain", ajoute-t-il.

Le PAD Delta Herrmann-Debroux cherche à accomplir plusieurs objectifs :

Repenser le rôle des infrastructures routières dans la ville de demain;

Assurer une fluidité entre les quartiers;

Affirmer l’identité métropolitaine par la mise en valeur des contrastes paysagers;

Créer les lieux d’une plus grande urbanité pour mieux faire société;

Anticiper et accompagner les changements de manière graduelle et évolutive.

Le PAD prévoit une restructuration du tissu urbain des quartiers voisins au viaduc. Plusieurs sites seront réaménagés. Le site Triomphe deviendra par exemple un ensemble bâti mixte, tandis que Beaulieu devrait devenir une zone de transition entre les quartiers urbains et d'autres plus paysagers.

Le projet avait été approuvé par le gouvernement en première lecture le 16 mai 2019 et soumis à l’enquête publique du 10 octobre au 9 décembre 2019. Sur base des avis émis, des adaptations y ont été apportées. Il est maintenant soumis pour avis au Conseil d’État.