Accueil Régions Bruxelles La drogue, fléau de la station de métro Botanique La Stib a beau faire tout ce qu'elle peut, elle n'arrive pas à endiguer le problème de la consommation de drogue dans la station de métro teenodoise. © ROMAIN MASQUELIER Romain Masquelier

"J’ai pris le métro à la station Botanique pendant des années… et j’ai vraiment vu la situation se dégrader. On voit très souvent des personnes qui consomment de la drogue et on retrouve des seringues", déplore Adrien,...