Se faire vacciner sans rendez-vous à Bruxelles ? Voici les horaires des vaccibus

Au total, cinq vaccibus sont en circulation cette semaine. Un véhicule de vaccination sera opérationnel ce mardi 27 juillet entre 10h et 17h à Ixelles (ULB Solbosch Campus A), un autre à Saint-Gilles (rue Fort) et encore un à Bruxelles-Ville (rue du Jeu de Balle).

Ce mercredi 28 juillet de 10 à 17h, les bus seront à Berchem-Sainte-Agathe (parc Jean Monnet), à Woluwe-Saint-Lambert (parc Georges Henri) et à Bruxelles-ville (place Anneessens).

Ce jeudi 29 juillet, les personnes intéressées par un vaccin pourront se rendre entre 10h et 17h à Berchem (place de l’initiative) et à Etterbeek (place Saint-Antoine), et entre 11h et 18h sur la Foire du Midi.

Ce vendredi 29 juillet de 10h à 17h, des bus seront à Berchem (place Schweitzer) et place Saint-Antoine. Ce vendredi ainsi que ce samedi, de 14h à 20h, un véhicule sera aussi installé square Patrice Lumumba. De même, deux bus seront opérationnels sur la place des Martyrs, dans le centre de Bruxelles, tous les jours jusqu’au 30 juillet.

"Tout le monde est le bienvenu avec un document d’identité", indique la porte-parole du projet. Sont disponibles (en fonction des bus) les vaccins Pfizer et Johnson & Johnson.

On nous indique également que la moyenne est actuellement de 100 vaccins par halte "avec des disparités en fonction de la météo, des jours et des quartiers".