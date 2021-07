A Ixelles, le tarif en zone grise va fortement augmenter : tout savoir sur le nouveau plan stationnement de la commune

Le futur plan de stationnement de la commune d'Ixelles est l'enquête publique jusqu'au 31 octobre inclus. Toute personne intéressée peut consulter les détails via ce lien ou passer consulter le dossier à la commune et obtenir des explications techniques en prenant rendez-vous par mail à mobilite@ixelles.brussels ou par téléphone au 02/643.59.87. Il est aussi possible d'envoyer vos réclamations et/ou observations par écrit au collège des bourgmestre et échevins à l'adresse suivante : Commune d'Ixelles - Chaussée d'Ixelles 168 - 1050 Bruxelles ou par mail à : mobilite@ixelles.brussels.

Concrètement, en quoi ce plan va-t-il changer la vie des Ixellois, habitants, commerçants, entreprises, restaurants, etc. Découvrez la carte du nouveau plan de stationnement à la fin de l'article.

La mesure principale "consiste à mettre en oeuvre une zone verte sur une grande partie du territoire communal, aux côtés d'une zone grise ajustée, afin d'harmoniser le plan de stationnement dans son contexte supra-communal, de simplifier les zones réglementées au sein de la commune et de répondre à certaines problématiques locales telles que le report de stationnement dans les zones non-payantes. De nouvelles zones rouges sont également proposées, et une zone bleue est maintenue dans le sud de la commune", explique la commune.

En matière de cartes de stationnement, il est proposé d'étendre le nombre de cartes de stationnement " visiteur " pouvant être délivrées par personne, afin de renforcer les possibilités de stationnement des publics n'ayant pas accès à une autre carte. Un nouveau type de carte est par ailleurs proposé aux professionnels dont l'activité nécessite l'usage permanent d'un véhicule, ainsi qu'au personnel des établissements scolaires, moyennant l'instauration de quotas.

Des zones bleues vont passer en zones vertes

La commune prévoir d’instaurer une réglementation en zone verte couvrant les quartiers actuellement en zone bleue dans les secteurs Nord, Ouest et Sud, jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie (non comprise). Dans ce scénario, la plupart des quartiers actuellement en zone bleue passent donc en zone verte : quartiers des Etangs (en partie), Brugmann-Lepoutre, Bascule, Université, Volta, Plaine, ... Seuls certains quartiers du sud d’Ixelles restent en zone bleue : square du Vieux Tilleul, Saint-Adrien, square du Solbosch, Relais, etc. Les horaires de contrôle de la zone verte seront maintenu aux horaires standard, à savoir du lundi au samedi, de 9h à 18h00.

Du changement pour les zones grises

La commune propose d’adapter certaines zones grises :

- dans le secteur Nord, en définissant une limite de la zone au sud incluant le quartier Flagey qui subit une forte pression et où se trouve un parking public

- dans le secteur Ouest, en étendant la zone grise au quartier Tenbosch, de manière à couvrir intégralement la partie du secteur comprise entre la chaussée de Vleurgat, la chaussée de Waterloo, la chaussée de Charleroi et l’avenue Louise

- dans le secteur Sud, en maintenant la zone grise autour de la zone rouge du Cimetière d’Ixelles (à forte activité Horeca) mais sans l’axe Couronne qui sera inclus dans la zone verte.

Les horaires de la zone grise seront maintenus tel qu’actuellement, à savoir 9h-20h30 du lundi au samedi..

Une nouvelle zone rouge chaussée de Wavre et rue de la Paix

Elle propose encore de :

- créer un nouvelle zone rouge dans le haut d’Ixelles, comprenant les axes à forte présence commerciale que sont la chaussée de Wavre (entre la rue Goffart et la chaussée d’Ixelles) et la rue de la Paix

- compléter la zone rouge de la rue du Bailli en réglementant en zone rouge la place du Châtelain, la rue du Page (entre la rue Américaine et la rue de l’Aqueduc) et la rue Simonis (entre la rue du Bailli et la place du Châtelain).

La zone bleue maintenue dans le sud de la commune

La commune souhaite maintenir une zone bleue dans le Sud de la commune, depuis les limites communales jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie, celle-ci exclue. La zone verte est étendue jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie dans le but de limiter le risque de report des zones payantes du quartier du Cimetière. Le quartier Volta, autour du Centre sportif Albert Demuyter, est inclus dans la zone verte afin de favoriser le stationnement des riverains face à la demande en stationnement des visiteurs du stade.

Les tarifs de la zone grise en hausse, idem pour les cartes riverain

Actuellement, les tarifs de la carte de dérogation riverain sont parmi les plus bas en Région bruxelloise (15 € pour la première carte du ménage, 50 € pour la seconde). Ce tarif sera amené à augmenter, précise la commune. Le tarif de la carte à destination des professionnels et le tarif de la carte à destination du personnel des établissements scolaires pourront évoluer au cours du temps en fonction du nombre de cartes délivrées, le prix constituant un frein à l’acquisition de celles-ci. Par ailleurs, afin de que le prix de la redevance pour une carte de stationnement reflète davantage l’emprise que peut avoir un véhicule sur l’espace public et le stationnement en particulier, une majoration du tarif sera établie en fonction du gabarit des véhicules.

Les tarifs de la zone grise devront se conformer à ceux imposés par la parking.brussels. Et l'augmentation est salée. Voici le comparatif.

Tarification actuelle (durée de stationnement max : 4h30)

15 min : gratuit

30 min : 0,50 €

1 h : 1 €

2 h : 3 €

3 h : 5 €

4 h : 8 €

4h30 : 9€50

Tarification demain (durée de stationnnement max : 4h30)

15 min : gratuit

30 min : 0,50 €

1 h : 2 €

2 h : 5 €

3 h : 8 €

4 h : 11 €

4h30 : 12€50

La fin des zones non réglementées

A l'heure actuelle, il existe 267 places de parking en surface non réglementées. Avec ce nouveau plan, elles disparaissent. Cette zone ne subsistait plus qu’autour du site de la Plaine (boulevards de la Plaine et du Triomphe) et avenue Roger Lallemand, dans le nouveau quartier développé sur le site de la Plaine. Cette zone subit en effet le stationnement lié à la présence de l’hôpital Delta, de l’université et de plusieurs entreprises. Une zone verte y est également proposée, sous réserve d’un accord avec la société chargée du développement du site, actuellement encore propriétaire et gestionnaire de la voirie.

