Plus de 750.000 rendez-vous pour la vaccination pris sans accroc avec Bru-Vax depuis son existence

plate-forme développée avec Doctena a été lancée le 19 avril dernier pour simplifier la procédure de réservation. Selon la CoCom, aux heures de pointe, quatre rendez-vous par seconde y sont pris.

Le Cocom et Doctena ont développé la plateforme de rendez-vous pour simplifier la lourde procédure de réservation pour les citoyens.

"Pour s'inscrire, le numéro de registre national suffit. À ce jour, plus de 386.000 Bruxellois.es ont pris rendez-vous de manière sécurisée pour la vaccination contre le Covid-19", a précisé Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune.

Doctena a développé un service répondant aux spécificités bruxelloises et aux besoins techniques permettant de gérer les aspects logistiques nécessaires à la poursuite de la stratégie de vaccination. Outre la prise de rendez-vous de vaccination ou le système de liste d'attente pour les citoyens, la plateforme a intégré l'enregistrement pour obtenir des tickets de transport gratuits (STIB), un système sécurisé de commande de vaccins pour les différents intervenants impliqués dans la vaccination comme les équipes mobiles ou les médecins généralistes.

"Nos clients, hôpitaux et professionnels de santé font appel à Doctena pour optimiser l'organisation des journées et épargner du temps précieux au bénéfice de leurs patients. La plateforme doctena.be permet à ceux-ci de prendre rendez-vous 24h sur 24 et 7 jours sur sept dans la plus grande simplicité. L'organisation réussie de l'inscription en ligne pour la vaccination est une occasion rêvée de montrer aux plus réticents l'efficacité de la digitalisation de la prise de rendez-vous dans les soins de santé", a commenté Alain Fontaine, CEO et co-fondateur de Doctena.