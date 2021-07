10 heures de DJs devant l'Atomium pour tester le Covid Safe Ticket

Le 8 août, les DJs se succèderont sur la scène de l'Arena 5 sur le plateau du Heysel pour 10 heures de show. Cet événement musical organisé par le Hangar, en partenariat avec Labyrinth Large et Kompass Klub, pourra accueillir 5 000 personnes sans distanciation sociale et sans obligation de porter le masque.

Seule condition d'accès : une double vaccination réalisée depuis plus de deux semaines, ou un test PCR négatif de 48h, ou bien un test antigénique négatif de 24h ou encore un certificat médical qui assure que la personne a été malade du Covid19 dans les 6 derniers mois.

Cet événement a pour objectif de tester la faisabilité et l'efficacité du Covid Safe Ticket ou certificat Covid via l'application CovidSafeBe avant notamment la reprise officielle des événements culturels le 13 août en Belgique.

© D.R.





Musicalement parlant, l'événement promet de belles surprises pour les amateurs de techno. La tête d'affiche de ce concert en plein air est Tale Of Us, duo de DJs italiens, au succès international. Ils sont rejoint spas d'autres goupes européens tout aussi méritants : Agents of Time, Kevin De Vries et Mooglie.

Pour acheter un ticket (31,5 euros) : https://tinyurl.com/TaleOfUsBrusselsTickets