Le Vacci bus prend ses quartiers à Saint-Josse jusqu'au 30 septembre

La commune de Saint-Josse-ten-Noode souhaite préparer le retour des vacances et la rentrée scolaire. La commune accueille, à l'initiative du bourgmestre Emir Kir et en collaboration avec la Cocom, le Vacci-bus à partir du 9 aout jusqu'au 30 septembre, soit près de 40 jours. Les citoyens auront la possibilité de se faire vacciner en une dose avec Johnson&Jonhson ou en deux doses avec Pfizer puisque les deux vaccins seront disponibles selon le bus. Les bus se déplaceront dans plusieurs quartiers de la commune.

Chaque jour, dans chaque emplacement, le bus restera de 10h à 17h. Le planning des Vacci-bus est le suivant :

Place Saint-Josse/ Rue des Deux Eglises : les jeudis ( jour de marché) 19 août, 26 août, 2 septembre, 9 septembre, 16 septembre, 23 septembre, 30 septembre pour la vaccination en deux doses.

Place Houwaert : les lundis 23 août, 30 août, 6 septembre, 13 septembre, 20 septembre, 27 septembre pour la vaccination en deux doses.

Rue de Brabant : les mercredis 18 août, 25 août, 1 er septembre, 8 septembre pour la vaccination en deux doses.

Place Rogier : tous les jours du 9 août eu 3 septembre à l’exception du weekend et du jeudi 12 août. pour la vaccination en une dose.

“ Nous anticipons le retour progressif des vacances et la préparation de la rentrée pour soutenir le rythme de la vaccination, souligne Emir Kir, le bourgmestre. Nos citoyens auront ainsi l’embarras du choix, que ce soit entre le type de vaccin, Johnson and Johnson en une dose ou Pfizer en deux doses, ou le lieu de la vaccination. Je rappelle en effet que le Vacci-Bus sera présent sur la Place Saint-Josse, la Place Houwaert, la Rue de Brabant et la Place Rogier, le tout sans prise de rendez-vous. Avec ce dispositif, nous entendons maximiser la couverture vaccinale de la population afin de vivre la rentrée la plus sereine possibl e.”