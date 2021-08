Le parcours de 5 kilomètres est disponible sur l’application "Oh My Guide".

Une balade numérique pour découvrir le canal de Bruxelles et ses initiatives durables

Bruxsel Demain (Groupe One) propose un parcours digital ludique pour découvrir les projets d’économie durable situés dans les environs du canal de Bruxelles.

La balade de 5 kilomètres, disponible sur l’application mobile " Oh My Guide ", met en lumière sept projets : BelMundo, le Mima, l’Allée du kaai, la brasserie de la Senne, Parckfarm, Greenbizz et le Byrrh.

La promenade dure environ 2 h 30 si elle est réalisée à pied et prend la forme d’un jeu mettant en scène Hugo, un Bruxellois de 2050 qui entend vous transmettre un message du futur.