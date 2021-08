La salle de concert de l'Ancienne Belgique rouvrira ses portes le 5 septembre

La mise en application du Covid Safe Ticket pour les événements en intérieur à partir de 200 spectateurs permet en effet à l'AB d'à nouveau accueillir son public sans masque ni distanciation sociale. "Le Covid Safe Ticket introduit pour les organisateurs à l'AB, les artistes et le public un cadre clair et tenable", commente la salle de concerts, qui pourra ainsi à nouveau proposer des concerts à pleine capacité, en toute sécurité. Elle espère néanmoins qu'il ne s'agit là que d'une mesure temporaire et qu'elle pourra bientôt accueillir ses spectateurs sans aucune limitation.

L'AB met tout en œuvre pour offrir en septembre un maximum de concerts prévus au calendrier. Cela débutera le dimanche 5 septembre avec Flavia Coelho & Chicos y Mendez. Suivront ensuite Spectacles de Benjamin Abel & The Unrequired Love, Clouseau, Mauro Pawlowski et The Sore Losers, Bicep, Perturbator et STIKSTOF.