Retard vaccinal à Bruxelles : le CDH veut un pass sanitaire avant la fin du mois de septembre

Le CDH demande au gouvernement bruxellois de se positionner clairement sur la mise en oeuvre du Covid Safe Ticket, "sans tabou". Le CDH estime que son instauration possible fin septembre, c'est beaucoup trop tard : "on ne peut pas se permettre d'attendre fin septembre pour décider de sa mise en place ou non. La lenteur coupable du gouvernement bruxellois va générer une fragilisation supplémentaire de nombreux secteurs qui ont déjà la tête sous l'eau", estime la cheffe de file du CDH bruxellois Céline Fremault.

"Ne mâchons pas nos mots : la stratégie de vaccination à Bruxelles est un échec. La capitale peine à atteindre les 60% de vaccinés (une dose) alors que le ministre de la Santé Alain Maron visait au printemps une couverture vaccinale de 70% des plus de dix-huit ans pour le mois de juillet", poursuit l'ancienne ministre bruxelloise. "Un objectif de 65% d'ici fin octobre, c'est évidemment trop peu et c'est surtout beaucoup trop tard. On le monde le sait : la sociologie bruxelloise n'est pas celle de la Flandre ou de la Wallonie. C'est un fait et le gouvernement ne le découvre pas subitement aujourd'hui. C'est pourquoi le CDH demande au gouvernement bruxellois depuis le mois d'avril d'adapter finement sa stratégie en lien étroit avec les communes qui sont au cœur des réalités de terrain."

Outre l'instauration d'un pass sanitaire le plus vite possible, le CDH bruxellois demande également la mise en place d'une "stratégie d'urgence adaptée à la situation actuelle et concertée avec la conférence des bourgmestres de façon régulière afin d'avoir un état des lieux précis et un suivi rapide de chaque nouveau dispositif implanté" et la "tenue hebdomadaire d'un débat en commission santé du parlement bruxellois afin d'assurer une pleine transparence des décisions prises".