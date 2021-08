"SOS soignants en détresse" : manifestation du personnel médical le 6 septembre à Bruxelles

Ces actions constituent un "SOS des soignants en détresse" à destination du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Les infirmiers sont invités à se rassembler à 11h00 au carrefour de l'Europe, devant la gare centrale de Bruxelles. Ils se rendront ensuite jusqu'à la rue de la Loi, aux portes du Cabinet ministériel de Frank Vandenbroucke. Une délégation lui remettra leurs revendications de rentrée.

"Ce mouvement a pour motivation la dégradation des conditions de travail et la préservation de droits professionnels des infirmiers, en particulier la reconnaissance de la qualification de nos membres", explique Thierry Lothaire, fondateur président d'Union4U. "Le manque d'attractivité de la profession impacte en outre gravement l'exercice quotidien de notre travail et met le personnel sous pression de manière récurrente et non tolérable".

Union4U demande notamment une reconnaissance de la pénibilité de la profession, la révision de la nouvelle classification des fonctions IF-IC ou encore l'augmentation des effectifs.

En marge de cette manifestation, les soignants restés à leurs postes formeront des SOS dans leurs hôpitaux.

Union4U est né au cœur de la crise sanitaire, en octobre 2020, de la volonté d'un petit groupe d'infirmiers de faire entendre leurs voix.