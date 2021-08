Le centre de vaccination de Brussels Airport migrera au centre culturel de Zaventem

C'est ce qu'a annoncé vendredi le professeur Dirk Devroey, président de la zone de première ligne de Druivenstreek, à laquelle appartient Zaventem. L'Agence flamande de la santé a conseillé, lors d'une conférence de presse vendredi, aux personnes non vaccinées d'aller faire leur vaccin avant le 10 septembre. L'objectif est qu'il reste ensuite suffisamment de temps pour donner à ceux qui ont refusé le vaccin une seconde chance avant la date limite du 15 octobre, jour de l'arrêt du financement par le gouvernement flamand et de la fermeture des centres.

Toutefois, certains centres fermeront avant le 15 octobre en raison de la diminution du nombre de vaccins à administrer. C'est le cas du centre situé dans le Skyhall de Brussels Airport. "En ce moment, nous effectuons des injections à pleine capacité dans le Skyhall", explique le professeur Devroey. "Mais, à partir du 1er septembre, à De Maalderij, nous ne travaillerons plus qu'avec trois lignes de vaccination, ce qui sera suffisant. Les personnes qui doivent recevoir leur deuxième dose dans ce centre en ont déjà été informées. Nous resterons dans le centre culturel jusqu'à la date limite du 15 octobre et nous continuerons également à utiliser le Markthal à Overijse (le deuxième centre de vaccination dans la zone de première ligne de Druivenstreek, NDLR) jusqu'à cette date. La grande question est : que se passera-t-il après ? Nous espérons avoir plus de clarté à ce sujet au début du mois de septembre."

Un autre grand centre de vaccination du Brabant flamand, situé dans le Brabanthal à Louvain fermera ses portes en septembre, car la salle est doit être utilisée pour organiser un certain nombre d'événements dans le cadre des Championnats du monde de cyclisme. Le déménagement se fera le 15 septembre vers un nouveau site dont l'emplacement n'a pas encore été communiqué par la ville.