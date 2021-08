Anderlecht : Le centre de vaccination au Lotto Park a fermé ses portes

Le centre de vaccination installé dans le stade de foot du RSC d'Anderlecht a fermé ses portes vendredi dernier et laisse la place à d'autres actions notamment dans les grands magasins de la commune.

Vendredi 27 août dernier, le centre de vaccination installé dans le stade du Royal Sporting Club d'Anderlecht a fermé ses portes. "Après 129 jours d'ouverture et près de 1050 heures de travail, qui auront mobilisé plus de 150 professionnels de la santé et d'agents administratifs de la commune, c'est la fin de l'aventure au Lotto Park", déclare la commune d'Anderlecht dans un communiqué. La commune rappelle que 75 500 doses de vaccins ont été administrées dans ce centre. Elle rappelle également que le stade de foot n'est pas le seul endroit qui a été mobilisé dans le cadre de la campagne de vaccination. En effet, un pop-up vaccination a été installé aux Abattoirs du 4 juin au 19 juillet avec le soutien de la Cocom. Les équipes de ce centre temporaire ont vacciné 2052 personnes.

Malgré la fermeture du centre de vaccination dans l'antre du RSCA, le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) souligne que la compagne se poursuit notamment avec la présence des vacci bus dans les rues de la ville. "La commune reste mobilisée avec notamment des actions de vaccination et de sensibilisation sur les parkings de grandes enseignes, sur des places, ou dans des espaces publics ou prochainement dans des écoles, ajoute le bourgmestre. Il reste encore beaucoup à faire pour vacciner tous les Anderlechtois et nous y travaillons, ajoute Fabrice Cumps. J'insiste pour que chacun se fasse vacciner, même si vous vous sentez moins concerné en raison de votre âge ou de votre état de santé. Un tout grand merci à tous. Le succès de cette campagne est le succès de tous les Anderlechtois".