Une voiture renverse une piétonne et emboutit un salon de coiffure chaussée de Charleroi à Saint-Gilles

Ce lundi vers 12h00, les pompiers bruxellois ont dû intervenir sur la chaussée de Charleroi, dans la commune de Saint-Gilles. "Une voiture avait, pour des raisons momentanément inconnues, quitté son garage pour traverser la chaussée, emboutir une voiture stationnée et renverser une piétonne. La course folle s'est terminée contre une façade et dans la vitrine dans salon de coiffure", indiquent les pompiers bruxellois.

Les jours de la piétonne ne sont pas en danger, et elle a été transportée à l'hôpital. "Le chauffeur, une personne âgée en état de choc, de la voiture a été désincarcéré pour aussi être transféré vers un hôpital. Ses blessures n'engagent pas son pronostic vital."

Deux clientes du salon de coiffure ont été "fortement émotionnées"et ont également été prises en charge. Cet incident a eu impact sur la circulation des trams, qui a dû être interrompue.