806 Bruxellois se sont fait vacciner dans des magasins

Depuis une semaine, il est possible de se faire vacciner dans certains grands magasins de la capitale.

La semaine dernière, 806 Bruxellois se sont fait vacciner dans ou à proximité d'un magasin, indique la Commission communautaire mixte (GGC) dans un nouveau bilan.

A Bruxelles, à la traîne en termes de vaccination par rapport à la Flandre et la Wallonie, diverses initiatives ont été prises pour éliminer l'arriéré. Ainsi, il est désormais possible de recevoir une injection du vaccin Johnson & Johnson dans différents magasins de la Région, tels que Primark, Action, Carrefour et Ikea.

Au premier jour du dispositif, 123 personnes étaient venues se faire vacciner dans les magasins, à la fin de la semaine dernière elles étaient 806.

Les vaccinations en magasin se poursuivent tout au long du mois. L'extension du projet dépendra de son évolution dans les semaines à venir, a déclaré Dominique Michel, patron de la fédération professionnelle Comeos. "Les enseignes ne manquent certainement pas pour soutenir cette action. Mais il faut que cela ait du sens", dit-il, en espérant que les vaccinés sauront convaincre leur famille et leurs amis de passer à l'étape suivante.