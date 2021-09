Alain Maron sur le Covid Safe Ticket : "Dans certains secteurs, il va s’imposer. Pour d'autres, on doit vraiment réfléchir"

Interrogé sur la mise en place d'un pass sanitaire dès le 1er octobre à Bruxelles, Alain Maron a fait part de la possibilité que l'Horeca n'y soit pas soumis.

"Si on élargit le Covid Safe Ticket, on doit le faire dans les secteurs où cela est utile, où ça fait sens, pour maîtriser l'épidémie et retrouver des libertés. Dans certains secteurs, il va s'imposer, comme dans le monde de la nuit, (le secteur est d'ailleurs demandeur). Sur l'ensemble de l'Horeca, on doit vraiment réfléchir, y compris avec les acteurs de terrain, pour que ce soit efficace et praticable, le cas échéant, et légalement sûr", explique le ministre au micro de la RTBF.

Le ministre Ecolo explique qu'il n'est pas facile de distinguer les cafés des restaurants. sachant que beaucoup de cafés offrent de la restauration.