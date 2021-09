Les habitants du quartier Nord à bout : "Même les riverains se font agresser, plus personne ne se sent en sécurité"

Après la fusillade de mardi, les commerçants des rues d’Aerschot et de Brabant dénoncent les multiples agressions, le sentiment d'insécurité et tirent la sonnette d’alarme. "On veut seulement pouvoir vivre, circuler librement avec notre famille… sans crainte."