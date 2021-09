La Ville de Bruxelles pérennise l'extension des terrasses Covid

La Ville de Bruxelles prolonge les terrasses Covid jusqu'au 31 octobre. Un mois de rab' donc pour l'Horeca bruxellois. "Il s'agit de soutenir les restaurants et cafés bruxellois qui n'ont pu profiter d'une météo favorable en août et qui espèrent profiter d'une météo plus clémente en ce début d'automne", explique l'échevin bruxellois en charge des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi). Au 31 octobre, bistrots et restos devront ranger leurs terrasses covid pour l'hiver. Pour ce faire, la Ville offre une prime de démontage (2 000 € maximum). Infos : info@entreprendre-brucity.be ou 02 768 10 13.

Devant le succès de ces extensions de terrasses sur la voie publique, la Ville de Bruxelles a par ailleurs décidé de pérenniser le principe. "Ces mesures ont connu un énorme succès en termes de convivialité. Nous avons décidé de prolonger le concept dès l'année prochaine." Les exploitants pourront les installer d'avril à fin septembre 2022. Pour en bénéficier, il faut renter une demande par ici : horeca@brucity.be ou 02 279 22 60.