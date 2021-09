Une voie de circulation supprimée rue de la Loi à Bruxelles afin d'élargir la piste cyclable

Changement en vue sur la rue de la Loi. Cette grande artère de la capitale ne comptera bientôt plus que deux voies, annonce Le Soir. A l'heure actuelle, la rue qui relie le Cinquantenaire et le centre compte trois voies : deux dans le sens du centre et une en direction du Cinquantenaire.

Entre Arts-Loi et la rue des Colonies, une des deux bandes de circulation en direction de la gare centrale disparaîtra au profit de l'élargissement de la piste cyclable. Les travaux débuteront ce lundi jusqu'à mercredi, précisent nos confrères, afin de tracer les nouveaux marquages.

"On a remarqué que c’est l’axe le plus utilisé avec plus de mille cyclistes qui passent tous les jours sur l’ensemble de la rue", a expliqué Els Wauters, la porte-parole de l’échevin bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt (Groen), auprès du journal. "Les bandes étaient trop étroites et pas assez confortables, ni sûres."

La porte-parole a également précisé que les trottoirs seront élargis et a voulu rassurer les automobilistes : "Une étude a été réalisée au niveau du trafic et la fluidité sera assurée. On garde la possibilité de deux bandes au niveau du carrefour avec la rue Royale"

Une initiative de la ville de Bruxelles saluée par la ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van den Brandt (Groen) sur Twitter. "Un choix clair pour la mobilité active, pour la qualité de vie, pour la sécurité routière. Bruxelles devient de plus en plus une ville à taille humaine", a-t-elle écrit.