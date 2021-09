Manifestation des chauffeurs Uber à Bruxelles: à quelles perturbations s'attendre?

Les chauffeurs LVC (Location de Voitures avec Chauffeur) manifestent ce jeudi matin dans les rues de Bruxelles pour exiger à nouveau des avancées sur le plan Taxi en région de Bruxelles-Capitale dont La Libre vous livrait les premiers éléments ce mercredi. Les manifestants se sont rassemblés à la gare du Nord, alignant leurs véhicules en longue file le long du boulevard Roi Albert II, avant de partir en cortège serré vers le cabinet du ministre-président de la région, où ils rencontreront le chef du cabinet Vervoort afin d'exposer une nouvelle fois leurs griefs.

Info-traffic Bruxelles indique ainsi sur son compte twitter que des embarras de circulation sont à prévoir de 8h à 15h, " le long du parcours entre la Gare du Nord, la Petite Ceinture et la place Poelaert".

⚠️ Ce jeudi 30/9: manifestation à Bruxelles.



➡️ Des embarras de circulation sont à prévoir de 8h à 15h, le long du parcours entre la Gare du Nord, la Petite Ceinture et la place Poelaert. pic.twitter.com/TX0XKq9jWU — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) September 30, 2021

De plus, à la demande des chauffeurs et par solidarité avec leur action, Uber fermera temporairement son application entre 8h30 et 11h30. Il s'agit de la première suspension temporaire de l'application décidée par Uber en Europe.

Les chauffeurs Uber réclament une réforme du secteur passant par un nouveau plan Taxi en région bruxelloise. De plus, ils se plaignent de contrôles intempestifs, liés à l'application de décisions de justice basées sur l'actuelle réglementation en vigueur.