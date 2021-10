Le réseau de la Stib gratuit pour la marche pour le climat le 10 octobre

"L'objectif est de permettre aux participants de se rendre plus facilement à la marche avec les transports en commun et aussi de rappeler que la Stib et son personnel agissent pour le climat, non seulement le 10 octobre mais aussi tous les autres jours de l'année", indique-t-elle.

La Coalition Climat organise le 10 octobre prochain une nouvelle marche pour le climat, "Back to the Climate". Les participants se rassembleront à la Gare du Nord à 13h00. Ils partiront ensuite vers le parc du Cinquantenaire, où l'action doit s'achever vers 18h00.

Plusieurs lignes de la Stib seront impactées par le passage de la marche pour le climat: deux lignes de tram (92 et 93) et 15 lignes de bus (12, 21, 20, 29, 36, 46, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 79 et 88).

Les perturbations seront gérées en temps réel et sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure de l'avancée des participants, indique la société de transports. La Stib ajoute qu'elle adaptera et renforcera son offre de transport en temps réel, en fonction de l'affluence sur son réseau.