Tout savoir sur le Covid Safe Ticket à Bruxelles : voici le mode d'emploi complet

Ce soir, les députés bruxellois voteront l'ordonnance relative "à l'extension du Covid Safe Ticket (CST) en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière". L'occasion pour le gouvernement bruxellois de présenter les applications concrètes de ce CST. Voici donc ce que ce CST impliquera par secteurs, vendredi 15 octobre prochain dès 00h01.

Ou dois-je présenter mon CST ?

- Pour les événements de masse : 50 personnes en intérieur, 200 personnes en extérieur. Ceci concerne les événements privés, commerciaux, publics, etc.

- Dans les restaurants et les cafés mais pas pour les clients en terrasse. Les take-away (snack, sandwicheries, etc.) et les restaurants sociaux ne sont pas concernés par le CST. Par contre, la buvette d'un club de sport, le restaurant d'u hôtel nécessite un CST.

- Dans les dancings et les discothèques.

- Dans les clubs de sport et fitness, partout en intérieur, à partir de 200 personnes en extérieur.

- Dans les foires commerciales et les congrès selon la jauge 50 intérieur, 100 extérieur

- Toujours à partir de 50 personnes, dans les établissements relevant du secteur culturel, festif et récréatif. Plus concrètement : les salles de théâtre, les salles de concert, les cirques indoor, les parcs d'attractions et parcs à thème indoor, les cabarets et music-hall, les centres culturels, les musées et les cinémas. A titre d'exemple, Mini Europe ne devra pas imposer le CST mais le marché de Noël de Plaisirs d'Hiver bien. La Saint V' (sur la place du Grand Sablon fin novembre) également.

- Les hôpitaux, maisons de repos, maisons de repos et de soins.

Où le CST n'est-il pas obligatoire ?

- Chez soi, chez des amis, en famille, etc. (sauf si la jauge 50/200 est dépassée)

- Dans les transports publics

- Dans les services publics

- A l'école et lors des activités scolaires organisées en extérieur (masque obligatoire pour les +12 ans par contre)

- Dans les services publics (administration communale, CPAS, etc.)

- Dans les magasins et centres commerciaux

- Sur le lieu de travail.

A partir de quel âge dois-je présenter mon CST ?

Le CST est obligatoire dès 16 ans sauf si les participants font partie d'un groupe scolaire dans les secteurs et événements concernés.

Le CST est exigé dès 12 ans pour les événements de masse et les hôpitaux et maisons de repos.

Qui va contrôler mon CST ?

C'est l'organisateur de l'événement ou l'exploitant de l'établissement qui contrôle mon CST. Il peut demander la carte d'identité, pas l'exiger. En cas de refus, il doit vous interdire d'entrer. Une liste des personnes habilitées à contrôler doit être établie à l'avance afin de faciliter les contrôles. En cas d'entrée dans un établissement sans CST ou de fraude, l'amende (sanction pénale) varie de 50 à 500 euros. L'amende sera plus lourde si la personne a fraudé (présenté le smartphone d'une autre personne par exemple).

Qui contrôle le contrôleur ?

Le contrôle de la bonne application de la mesure est effectué par la police. Les contrôles seront menés de manière aléatoire. Un exploitant qui triche volontairement sera passible d'une amende allant de 500 à 2 500 euros. Un bourgmestre pourra même procéder à une fermeture administrative.

Je rends visite à ma grand-mère dans son home, avec ou sans CST ?

CST obligatoire pour les visiteurs. Idem pour les hôpitaux à l’exception des soins palliatifs, des patients en fin de vie ou présentant certaines pathologies.

Si j’ai mon CST à l’hôpital, plus de masque alors ?

Non. Pas à l’hôpital.

Que faire si je n'ai pas de smartphone ?

Appelez le 02 214 19 19 et demandez l'envoi de votre CST papier par la poste.

Durant combien de temps vais-je devoir présenter mon CST ?

L'ordonnance court jusqu'au 15 janvier prochain (3 mois donc). La situation sanitaire sera évaluée chaque mois. L'application du CST pourra être modifiée le cas échéant. Renforcée si la situation empire, allégée si elle s'améliore, etc.

Si je présente mon CST, dois-je encore porter mon masque au restaurant, au cinéma, etc. ?

Non. Les enfants de plus de 12 ans, non soumis au CST, doivent porter le masque.

Je mange en terrasse, je dois aller aux toilettes à l'intérieur du restaurant. Dois-je présenter mon CST ?

Non. Pour aller aux toilettes, commander un plat dans un take-away, un snack, etc., ou payer la note au comptoir d'un établissement ne nécessite pas de CST.

Je passe une nuit dans un hôtel bruxellois, dois-je présenter mon CST ?

Non. Mais si vous mangez au restaurant de l'hôtel, oui.

L'hôtel a-t-il le droit de me demander le CST ?

Oui. Les établissements privés sont libres de demander le CST.

Dimanche, je participe à un gros tournoi de volley-ball. CST obligatoire ?

Oui. Pour les événements sportifs de plus de 50 personnes en indoor et plus de 200 personnes, le CST est obligatoire. Pour les plus petits événements sportifs, pas de CST. Masque obligatoire, par contre, pour aller aux toilettes. Et CST pour aller boire un verre à la buvette. Idem au théâtre, cinéma, etc.

Je participe à une grosse manifestation fin octobre à Bruxelles, dois-je présenter mon CST ?

Non, une manifestation autorisée par une commune n'exige pas le CST. Le masque oui.

De quoi dépend la fin du CST ?

De plusieurs critères :

- Le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants sur 14 jours). Un seuil de 50 pour 100 000 est conseillé (pas imposé). Bruxelles est actuellement à environ 450 pour 100 000

- Le taux de positivité

- La contagiosité des variants en circulation

- Le taux de vaccination des groupes cibles

- Le taux de remplissage des lits hospitaliers par des cas Covid.