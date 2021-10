Le Covid Safe Ticket en débat au Parlement bruxellois : le CDH boycotte le vote, le MR s'abstient

Cet après-midi, les députés bruxellois ont débattu sur l'extension du pass sanitaire à Bruxelles qui devrait prendre place dès le 15 octobre. Le Covid Safe Ticket devrait ainsi être imposé dès l'âge de 16 dans toute une série de secteurs comme l'horeca, les boîtes de nuit ou encore dans les salles de sport. Dans les maisons de repos et lors des visites dans les hôpitaux, il sera obligatoire dès l'âge de 12 ans. Il en sera de même pour tous les événements de masse.

Le CDH boycotte le vote, le MR s'abstient

Une ordonnance soumise au vote précise donc le cadre de cette nouvelle mesure, les détails de son application seront eux fixés par un arrêté d'exécution. Néanmoins, le texte ne semble pas être au goût de tout le monde. En effet, dans l'opposition les libéraux bruxellois ont déposé toute une série d'amendements. "Nous demandons par exemple que, comme dans le texte wallon, on définisse les événements privés, comme les mariages et anniversaires, pour les exclure du CST. Faute de quoi, il y aura des disparités entre Régions. Pour ce qui est de l'horeca, nous voudrions aussi que soient explicitement exclues du CST les activités de take-away, et que l'on supprime la limite de huit personnes par table en terrasse extérieure", a confié Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR, auprès de nos confrères du Soir. Le MR demande à ce qu'une période transitoire d'un mois soit mise en place pour les clubs sportifs, il demande également qu'une dérogation soient possible pour les 15-16 ans.

Néanmoins, les amendements avancés par les libéraux ont été rejetés en commission. Si bien que mise à part Vincent De Wolf, qui votera le pass sanitaire, le MR préfère en ce jour s'abstenir. De son côté, le CDH a décidé de ne pas participer aux débats cet après-midi. De fait, le parti ne comprend pas la décision du gouvernement de présenter ce vendredi la mise en place du CST lors d'une conférence de presse alors que des débats sur le sujet ont toujours lieu. "Le gouvernement bruxellois est en flagrant déni de démocratie. Comment peut-on à ce point nier le rôle du pouvoir législatif ? Les bras m'en tombent (...) Que la majorité en fasse fi, c'est une chose mais que l'exécutif présente publiquement les contours du Covid Safe Ticket avant même que l'ordonnance qui encadre celui-ci n'ait été discuté et voté en Plénière … C'est grave", a expliqué Céline Fremault, cheffe de groupe du CDH bruxellois, au Soir.

Le vote, ainsi que l'arrêté d’exécution précisant l'application de l'extension du pass sanitaire à Bruxelles, devrait être communiqué ce vendredi en début de soirée.