Agressions sexuelles au Cimetière d'Ixelles: la direction du Waff et El Café se portera partie civile "si les faits sont avérés"

La direction des bars Waff et El Café, situés dans le quartier du Cimetière d'Ixelles et dont un membre du personnel est visé par de nombreuses plaintes pour des viols et agressions sexuelles, a réagi jeudi à l'affaire, indiquant avoir écarté ce dernier "en attendant que toute lumière soit faite" et assurant qu'elle se portera partie civile "si les faits sont avérés".