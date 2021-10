Bruxelles à l’heure du pass sanitaire, cela démarre ce vendredi

À partir de ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket (CST) entre en vigueur à Bruxelles. Il est obligatoire dès 16 ans. Il est exigé dès 12 ans pour les événements de masse et les hôpitaux et maisons de repos.

Où dois-je présenter mon CST ?

- Pour les événements de masse : 50 personnes en intérieur, 200 personnes en extérieur.

- Dans les restaurants et les cafés mais pas en terrasse. Les take-away et les restaurants sociaux ne sont pas concernés par le CST. Par contre, la buvette d’un club de sport, le restaurant d’un hôtel nécessitent un CST.

- Dans les dancings et les discothèques.

- Dans les clubs de sport et fitness, partout en intérieur, à partir de 200 personnes en extérieur.

- Dans les foires commerciales et les congrès selon la jauge 50 intérieur, 100 extérieur.

- Toujours à partir de 50 personnes, dans les établissements relevant du secteur culturel, festif et récréatif. Plus concrètement : les salles de théâtre, les salles de concert, les cirques indoor, les parcs d’attractions et parcs à thème indoor, les cabarets et music-hall, les centres culturels, les musées et les cinémas.

- Les hôpitaux, maisons de repos, maisons de repos et de soins.

Qui va contrôler mon CST ?

C’est l’organisateur de l’événement ou l’exploitant de l’établissement qui contrôle mon CST. Il peut demander la carte d’identité, pas l’exiger. En cas de refus, il doit vous interdire d’entrer. Une liste des personnes habilitées à contrôler doit être établie à l’avance afin de faciliter les contrôles. En cas d’entrée dans un établissement sans CST ou de fraude, l’amende (sanction pénale) varie de 50 à 500 euros. L’amende sera plus lourde si la personne a fraudé (en présentant le smartphone d’une autre personne par exemple).