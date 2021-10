Emir Kir VS parti socialiste : la hache de guerre est déterrée dans la commune la plus pauvre du pays

Le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej et le bourgmestre indépendant de Saint-Josse Emir Kir ont déterré la hache de guerre cette semaine. Exclu du parti socialiste début 2020 par Ahmed Laaouej, le maïeur tennoodois avait jusqu'ici réussi à travailler en bonne collaboration avec la section PS locale. Majorité PS, son collège échevinal faisait le job, pas de tensions - externes en tous les cas - jusqu'à ce post FB annonçant le départ du chef de cabinet du bourgmestre : Christian Boïketé, frère du premier échevin PS de Saint-Josse Philippe Boïketé.

Ce dernier s'est épanché sur les réseaux sociaux, dénonçant un climat de "terreur" : "lors de réunion des chefs de services du 12 octobre, il a été demandé de faire remonter toutes demandes personnelles provenant de 'certains' échevins. Il s'agit là clairement de la mise en place d'un système de fichage politique", a-t-il assuré. "Mercredi 13, des réunions ont eu lieu dans plusieurs services, il a été clairement demandé aux travailleurs d'éviter tout contact avec ma personne."

"Un climat de terreur règne au sein de l'administration"

Mais encore : "les chefs de service sont également convoqués individuellement chez le bourgmestre, en l'absence du secrétaire communal. Il leur est demandé de constituer des dossiers à charge contre ma personne. On fait également comprendre avec bienveillance et parfois menace à certains travailleurs communaux qu'ils peuvent être mutés voire licenciés s'ils persistent à m'adresser la parole. J'ai interpellé oralement et par écrit le secrétaire communal sur ces faits. A ce jour, je n'ai reçu aucune clarification. Cette situation est inacceptable. Un climat de terreur règne au sein de l'administration communale de Saint-Josse. Dès demain, je prendrai contact avec la tutelle régionale pour que l'indépendance de l'administration communale soit rétablie. Il en va du service au citoyen." Philippe Boïketé annonce qu'il saisira la tutelle régionale.

La verve du premier échevin n'a pas plu au 1er des Tennoodois, qui accuse le socialiste de mélanger vie privée et vie publique. Soit. Au sein du collège, chacun ou presque a pris position, sur les réseaux sociaux, commentaires acerbes ou de soutien à l'appui. Ont ainsi fait allégeance au bourgmestre l'échevine Dorah Illunga, de même que les conseillers communaux Yves Bassambi et le sulfureux Safa Akyol. Ce dernier n'a peut-être pas apprécié d'avoir été coupé au montage lors de la publication des photos du drink du PS bruxellois sur leur page Facebook. En face, le clan Boïketé forcément mais aussi l'échevine Nezahat Namli.

©DR

Publiée le 30 septembre dernier, cette photo (voir ci-dessus) rassemblant les frères Boïketé et deux échevines autour d'Ahmed Laaouej a-t-elle mis le feu aux poudres ? Cela paraît léger. Il n'empêche. L'animosité entre l'homme fort de Saint-Josse et le président de la fédération bruxelloise du PS remonte à loin. Lors de la campagne pour la présidence du PS bruxellois, on se rappelle qu'Emir Kir avait invité Rachid Madrane à débattre à Saint-Josse - il était encore au PS -, pas Ahmed Laaouej. De son côté, Ahmed Laaouej n'a pas épargné Emir Kir en l'excluant du PSpour avoir franchi le cordon sanitaire en s'affichant avec un leader turc d'extrême droite - alors qu'il pose à côté de Safa Akyol... - puis en martelant dès que possible que le PS aurait d'office une liste aux prochaines élections communales (2024). Autrement dit : toute personne qui suivrait Emir Kir sur sa liste en 2024 serait exclu du PS.

La tutelle régionale saisie

Durant deux ans, Emir Kir a semblé croire que les tensions s'étaient apaisées. Lui-même votait toujours comme le PS au parlement fédéral tandis qu'en conférence des bourgmestres, il suivait systématiquement la ligne du PS, éléments de langage compris. Il n'en est rien. A deux ans des élections, chaque partie dévoile désormais ses cartes, comme si la campagne électorale venait de démarrer. La fin de la législature risque d'être tendue dans la commune la plus pauvre du pays.

Dans l'opposition, Ecolo, on constate les dégâts : "Cela fait des années que nous dénonçons des dysfonctionnements et des problèmes structurels à Saint-Josse, à l'époque avec l'ancien bourgmestre Jean Demannez, aujourd'hui encore avec Emir Kir", dénonce la conseillère communale Zoé Genot. "Nous avons maintenant un échevin qui dénonce de graves irrégularités et va interpeller la tutelle. Nous espérons qu'elle (la tutelle régionale, NDLR) mène une enquête approfondie et fasse la lumière sur cette situation, dans l'intérêt des habitants."