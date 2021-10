L’avenue Dubois ne sera finalement pas mise en sens unique pendant un an : "une victoire pour Rhode"

Retournement de situation surréaliste ce vendredi dans la périphérie sud-est de Bruxelles. On annonçait ce midi que l'avenue Dubois, à cheval sur Hoeilaart et Rhode-Saint-Genèse, allait être mise en sens unique pendant un an dès ce lundi 18 octobre… mais ce ne sera finalement pas le cas ! "Une victoire pour Rhode et l'ensemble de ses habitants", se réjouit l'échevin de la Mobilité, Philippe De Vleeschouwer.

Rétroactes : les autorités rhodiennes ont appris via le site de la commune de Hoeilaart que l'avenue Dubois allait être mise en sens unique dès ce lundi à cause des travaux du projet d'"écorécréaduc" à hauteur de Groenendael entrepris par l'agence publique flamande Werken Aan de Ring. Cette mesure empêchait donc aux habitants de Rhode de rejoindre le ring via cette avenue, et les forçait à effectuer un grand détour par Waterloo.

Face à cette annonce, le collège échevinal de Rhode a donc exigé une concertation et a annoncé son intention d’aller en justice si le plan de circulation n’était pas adapté. Et cette méthode forte a visiblement porté ses fruits. Un accord a été trouvé : l’avenue ne sera au final jamais fermée.

Une bande de circulation supplémentaire va en effet être construite prochainement sur l’accotement au niveau du carrefour, permettant de maintenir l’accès à double sens sur l’avenue Dubois pendant le chantier de démolition de l’ancien pont cyclable et de construction du nouveau.

"'C'est la victoire du bon sens et du pragmatisme. Les différents acteurs du dossier ont montré de la bonne volonté et ont pu trouver une solution", déclare avec soulagement le bourgmestre de Rhode-Saint-Genèse, Pierre Rolin (CDH). "Mais il y a eu du stress inutile, et il a des leçons à tirer. On aurait pu éviter cette situation si on avait été contacté à temps."

Des travaux auront cependant lieu sur le ring les 25, 26, 27 et 28 octobre prochains à cause du démontage de l’ancienne passerelle pour vélos. Entre 21h et 6h du matin, certaines sorties seront fermées au niveau de Groenendael.

Les cyclistes devront eux aussi changer leurs habitudes pendant un moment. "À partir du lundi 18 octobre, une liaison cycliste temporaire sera mise en place entre Tumulidreef et le passage cycliste du côté nord du pont ferroviaire", nous indique la Werkvennootschap.