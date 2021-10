La cinquième édition de la Journée de la forêt de Soignes a lieu ce dimanche

Le dimanche 17 octobre, la Journée de la Forêt de Soignes permettra au grand public de s’immerger dans une nature unique et de faire connaissance avec les acteurs qui la gèrent et la protègent. De nombreuses activités auront lieu au Rouge-Cloître, à Auderghem, en compagnie des partenaires de la forêt que vous pourrez aussi retrouver au Domaine régional Solvay, à La Hulpe.

Le travail forestier sera quant à lui mis à l’honneur à l’hippodrome de Boitsfort. Partez aussi à la découverte de l’écoduc, du nouveau four à pain et de bien d’autres choses à Groenendaal. Quant aux enfants, ils auront tout loisir de jouer et de s’émerveiller à Jezus-Eik, tandis que vous en profiterez pour déguster les produits locaux (ah ! les célèbres tartines au fromage blanc et radis ou ramonaches accompagnées d’une demi-gueuze ou d’une kriek !).

L’Arboretum de Tervuren sera lui aussi de la partie tandis qu’à l’Espinette Centrale, à Rhode-Saint-Genèse, vous aurez la possibilité de trouver la tranquillité et la paix. Cette Journée de la Forêt de Soignes est coordonnée par la Fondation Forêt de Soignes - Stichting Zoniënwoud, avec le soutien des 3 gestionnaires de la forêt (Bruxelles Environnement, Agentschap Natuur en Bos et Département de la Nature et des Forêts), la collaboration des communes et grâce à l’enthousiasme de tous les acteurs qui se mobilisent pour organiser des activités intéressantes et gratuites.

Les activités de la journée sont à retrouver ici : https://www.foret-de-soignes.be/journee-de-la-foret-de-soignes/