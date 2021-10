Un tronçon de piste cyclable officiellement inauguré rue de la Loi

Les ministres de la Mobilité, Georges Gilkinet, et de l'Intérieur, Annelies Verlinden, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et son échevin de la Mobilité, Bart Dhondt, ont chevauché leur bicyclette pour les emprunter lors d'une balade depuis la ville haute jusqu'à la Grand'Place. Ces nouvelles pistes relient les arrêts de métro Arts-Loi et Parc, et passent donc devant le bureau du Premier ministre, le 16, ainsi que devant le parlement fédéral. Sur cette partie de la rue de la Loi, une bande de circulation, en direction du centre-ville, a été supprimée pour offrir une piste de 2 mètres de large aux cyclistes. A terme, l'objectif est de surélever ces pistes; une demande a été introduite en ce sens.

Concrètement, il reste désormais une voie de circulation pour les automobilistes dans chaque direction.

Sur le tronçon de la rue qui relie le carrefour Arts-Loi au rond-point Schuman, une bande de circulation avait été rendue aux cyclistes dès le premier confinement.