Le Docks Bruxsel sort la tête haute de la crise et fête ses cinq ans avec optimisme: "Grâce au Covid, on a eu un ancrage local qui s'est agrandi"

La fréquentation de ce dernier trimestre dépasse 1,5 million de personnes, ce qui constitue une augmentation de 29% par rapport à 2019, année jusqu'alors record avec 5,1 millions de visiteurs. Sur la même période, l'ensemble des centres commerciaux belges a perdu 11,6% de ses visiteurs.

Docks Bruxsel a ouvert ses portes le 20 octobre 2016. La société commerciale immobilière Equilis qui l'avait construit a passé la main en 2018 au fonds de pension canadien Aimco et à l'actionnaire minoritaire Portus Retail, basé à Londres. La gestion quotidienne a été confiée à la société Codabel.

"A la suite du rachat, s'est mis en route un processus d'optimisation du centre qui porte ses fruits aujourd'hui", raconte Mathias Blot, directeur de Docks Bruxsel. "C'était le premier centre commercial à ouvrir à Bruxelles depuis 30 ans". Les perspectives demandaient alors à optimiser l'offre commerciale pour assoir le centre dans le paysage bruxellois et à développer l'offre de loisirs pour en faire un lieu de vie. La pandémie a rapidement changé la donne.

Mathias Blot estime que la conception moderne du centre en "rues ouvertes" avec une aération naturelle a contribué au maintien de son attractivité pendant la pandémie. "On a eu, grâce au covid finalement, un ancrage local qui s'est agrandi", ajoute-t-il. "Des gens qui vivent à proximité ont visité le centre de façon plus régulière et sont devenus des clients réguliers pour une série de produits parce qu'ils ont pris des habitudes".

Les loyers ont été suspendus pendant les périodes de fermeture liées au confinement. L'enrichissement des marques a de plus permis d'afficher une image active dans une période plutôt morne. Depuis mars 2020, Docks Bruxsel a signé avec les enseignes Action, Courir, Belchicken, Black&White Burger, Dunkin Donuts, Go Fish, Hawaïan Poke Bowl, Lovisa, Macao Fashion, O'tacos et You Wok.

"L'arrivée de pas moins de 12 nouvelles enseignes en nos murs pendant et après la crise sanitaire mais aussi et surtout, la future inauguration du Lego Discovery Center, nous permettent raisonnablement de tabler sur 5,5 millions de visiteurs en 2021 et même 6 millions pour la fin 2022", fait valoir Peter Todd, fondateur et CEO de Portus Retail, copropriétaire de Docks Bruxsel.