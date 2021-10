La circulation des métros est ralentie à Bruxelles par une action syndicale

STIB, SNCB, Tec, De Lijn: le point sur les perturbations dans les transports en ce jour de grève nationale

En raison de la manifestation nationale organisée par la FGTB vendredi matin, les transports en commun à Bruxelles et en Wallonie sont perturbés. Ainsi, seule une ligne de métro circule dans la capitale, huit lignes de tram et 11 lignes de bus, indique la Stib. Du côté du Tec, la situation varie selon les régions, avec davantage de perturbations dans les zones de Liège, Charleroi et Mons-Borinage.